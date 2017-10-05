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08:08 | Футбол — Англия

Рэй Уилкинс: "Челси" ни в коем случае не должен был продавать Матича"


Бывший игрок и тренер "Челси" Рэй Уилкинс считает, что лондонцы ошиблись, продав минувшим летом полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед". По его словам, именно этот игрок преобразил футбол "МЮ".

– Почему "Челси" продал его за 40 миллионов фунтов стерлингов? – цитирует Sky Sports Уилкинса. – Я совершенно этого не понимаю. В "Манчестер Юнайтед" его игра стала откровением. Он позволяет другим игрокам раскрываться, выполнять свою работу лучше. Я считаю, что Матича нельзя было отпускать ни в коем случае. Для Моуринью он стал настоящей находкой.

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