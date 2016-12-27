15:23 | ФУТБОЛ — Англия

Рэй Парлор: "Манчестер Сити" нужен защитник"

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Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что "Манчестер Сити" нужно усилить оборону. "Горожане" после 18 туров идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Челси" на 7 очков.

- Думаю, что Пеп посмотрел на своих трех защитников и понял, что нуждается в усилении, нет никаких сомнений, - цитирует Sky Sports Парлора. - Это большой удар лишиться Стоунса. Он молодой игрок, и у него в карьере будут взлеты и падения, а теперь он получил травму. С Компани тоже были проблемы. Он капитан команды, только вернулся в строй и опять выбыл.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

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