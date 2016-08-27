Рэшфорд в добавленное время принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Халл Сити"

"Манчестер Юнайтед" на выезде одолел "Халл Сити" (1:0) в матче 3-го тура премьер-лиги. Единственный гол уже в добавленное время забил Маркус Рэшфорд. Ворота "тигров" защищал экс-голкипер "Локомотива" Элдин Якупович.
"Халл Сити" впервые потерял очки в этом сезоне и опустился на пятое место в турнирной таблице. "Красные дьяволы" делят лидерство вместе с "Челси".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
3-й тур
"Халл Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1 (0:0)
Гол: Рэшфорд, 90+2.
"Халл Сити": Якупович, Аль-Мухаммади, Ливермор, Дэйвис, Робертсон, Снодграсс (Мэлони, 48), Хаддлстоун, Мейлер, Клукас, Диоманде, Эрнандес (Магуайр, 83).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Блинд, Байи, Шоу, Мата (Рэшфорд, 71), Феллаини, Погба, Руни (Смоллинг, 90+4), Марсьяль (Мхитарян, 60), Ибрагимович.
Предупреждения: Феллаини, 23. Хаддлстоун, 71. Руни, 76. Мейлер, 77. Рэшфорд, 90+3.
Судья: Мосс.
27 августа. Халл. Стадион Kingston Communications Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
tryam
ток заикнулся маур о дубле сразу рэш забил
21:42
ЗЮК
zamzam85,фартит твоему рту на любовников.
21:41
zamzam85
Недотренеру фартит это плохо
21:36
Sterx
GGMU!!! Дожали!!!
21:34
Red G. Best
Молорик Маркус! надо отдать должное Якуповичу, тащил Халл зубами! самое важное три очка!
21:29
Ж и в о й
Рэшфорд красавчик! Умница Руни сделал гол) МЮ давил-давил и все-таки дожал хозяев) Один Погба сколько ударов нанес) Моуринью и Ко продолжают победное шествие)
21:27