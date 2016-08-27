21:22 | ФУТБОЛ — Англия

Рэшфорд в добавленное время принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Халл Сити"

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"Манчестер Юнайтед" на выезде одолел "Халл Сити" (1:0) в матче 3-го тура премьер-лиги. Единственный гол уже в добавленное время забил Маркус Рэшфорд. Ворота "тигров" защищал экс-голкипер "Локомотива" Элдин Якупович.

"Халл Сити" впервые потерял очки в этом сезоне и опустился на пятое место в турнирной таблице. "Красные дьяволы" делят лидерство вместе с "Челси".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Халл Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 90+2.

"Халл Сити": Якупович, Аль-Мухаммади, Ливермор, Дэйвис, Робертсон, Снодграсс (Мэлони, 48), Хаддлстоун, Мейлер, Клукас, Диоманде, Эрнандес (Магуайр, 83).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Блинд, Байи, Шоу, Мата (Рэшфорд, 71), Феллаини, Погба, Руни (Смоллинг, 90+4), Марсьяль (Мхитарян, 60), Ибрагимович.

Предупреждения: Феллаини, 23. Хаддлстоун, 71. Руни, 76. Мейлер, 77. Рэшфорд, 90+3.

Судья: Мосс.

27 августа. Халл. Стадион Kingston Communications Stadium.

Видео всех опасных моментов и текстовая трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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tryam

ток заикнулся маур о дубле сразу рэш забил

21:42

ЗЮК

zamzam85,фартит твоему рту на любовников.

21:41

zamzam85

Недотренеру фартит это плохо

21:36

Sterx

GGMU!!! Дожали!!!

21:34

Red G. Best

Молорик Маркус! надо отдать должное Якуповичу, тащил Халл зубами! самое важное три очка!

21:29

Ж и в о й

Рэшфорд красавчик! Умница Руни сделал гол) МЮ давил-давил и все-таки дожал хозяев) Один Погба сколько ударов нанес) Моуринью и Ко продолжают победное шествие)

21:27

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