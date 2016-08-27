Рэшфорд в добавленное время принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Халл Сити"

"Манчестер Юнайтед" на выезде одолел "Халл Сити" (1:0) в матче 3-го тура премьер-лиги. Единственный гол уже в добавленное время забил Маркус Рэшфорд. Ворота "тигров" защищал экс-голкипер "Локомотива" Элдин Якупович.

"Халл Сити" впервые потерял очки в этом сезоне и опустился на пятое место в турнирной таблице. "Красные дьяволы" делят лидерство вместе с "Челси".

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3-й тур

"Халл Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 90+2.

"Халл Сити": Якупович, Аль-Мухаммади, Ливермор, Дэйвис, Робертсон, Снодграсс (Мэлони, 48), Хаддлстоун, Мейлер, Клукас, Диоманде, Эрнандес (Магуайр, 83).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Блинд, Байи, Шоу, Мата (Рэшфорд, 71), Феллаини, Погба, Руни (Смоллинг, 90+4), Марсьяль (Мхитарян, 60), Ибрагимович.

Предупреждения: Феллаини, 23. Хаддлстоун, 71. Руни, 76. Мейлер, 77. Рэшфорд, 90+3.

Судья: Мосс.

27 августа. Халл. Стадион Kingston Communications Stadium.

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