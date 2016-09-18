Рэшфорд, Марсьяль, Руни и Ибрагимович - в "старте" "МЮ" на матч с "Уотфордом"

Стали известны составы "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед" на матч 5-го тура чемпионата Англии. С первых минут в составе гостей появятся четыре номинальных форварда - Маркус Рэшфорд, Уэйн Руни, Антони Марсьяль и Златан Ибрагимович. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Предль, Бритос, Каткарт, Холевас, Перейра, Капуэ, Бехрами, Игало, Дини.

Запасные: Пантилимон, Кенеди, Уотсон, Суньига, Гедиура, Саксесс, Амрабат.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Погба, Феллаини, Рэшфорд, Руни, Марсьяль, Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Блинд, Эррера, Янг, Кэррик, Мата, Депай.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Уотфорд" - "МЮ"