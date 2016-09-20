Рэшфорд готов играть на позиции Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что готов играть на позиции "десятки". Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью выведет из состава Уэйна Руни, который в последних матчах играл под нападающим.

- Могу играть на позиции "десятки", на обоих флангах или в атаке, - цитирует Inside United Рэшфорда. - Это означает, что у меня больше шансов выйти на поле. Я часто наблюдал за игроками, которые часто идут в обводки, создают шансы для партнеров и забивают сами. Однако тип игрока, которым хочу быть в настоящее время, отличается от того типа игрока, которым я хотел бы стать.