19:32 | ФУТБОЛ — Англия

Рэшфорд еще в 11 лет мечтал заиграть в "Манчестер Юнайтед"

0
0
0
0
1

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опубликовал свою фотографию в 11-летнем возрасте. В подписи к снимку говорилось, что мальчик мечтает стать профессиональным футболистом и заиграть в "МЮ".

"Надеюсь, мое будущее яркое как в школе, так и вне ее, особенно в плане футбольной карьеры. Я хочу заставить семью гордиться мной. У меня только одна мечта: стать профессиональным футболистом. Надеюсь, в "Манчестер Юнайтед", - приводятся слова 11-летнего Рэшфорда.

Маркус Рэшфорд дебютировал в основе "МЮ" в феврале 2016 года в 18 лет и в первой же игре против "Мидтьюлланна (5:1) оформил дубль.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Exsorsist

Как обычно мечтал с деЦва.))

19:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...