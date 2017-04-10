Рэшфорд еще в 11 лет мечтал заиграть в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опубликовал свою фотографию в 11-летнем возрасте. В подписи к снимку говорилось, что мальчик мечтает стать профессиональным футболистом и заиграть в "МЮ".

"Надеюсь, мое будущее яркое как в школе, так и вне ее, особенно в плане футбольной карьеры. Я хочу заставить семью гордиться мной. У меня только одна мечта: стать профессиональным футболистом. Надеюсь, в "Манчестер Юнайтед", - приводятся слова 11-летнего Рэшфорда.

Маркус Рэшфорд дебютировал в основе "МЮ" в феврале 2016 года в 18 лет и в первой же игре против "Мидтьюлланна (5:1) оформил дубль.