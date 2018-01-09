Решение об участии Санчеса в матче против "Челси" может быть принято в день игры

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что нападающий команды Алексис Санчес готов сыграть в матче 1/2 финала Кубка Англии против "Челси". Французский специалист отметил, что еще не решил, выпустит ли он чилийца на поле.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 29-летний игрок в зимнее трансферное окно может уйти в "Манчестер Сити". Наставник "канониров", в свою очередь, сказал, что "горожане" не обращались в клуб по поводу покупки форварда.

- Самое важное - быть профессионалом. Выступать, несмотря на то, что происходит вокруг, - цитирует Goal Венгера. - Поэтому я считаю, что это не должно влиять на действия футболиста и игру команды.

- Сыграет ли Санчес против "Челси"?.

- Я еще не решил. Приму решение либо сегодня, либо уже завтра.

- Но он готов сыграть?

- Да.

Матч "Челси" – "Арсенал" состоится завтра, 10 января, и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.