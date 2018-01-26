Решение об участии Мхитаряна в матче со "Суонси" будет принято 29 января

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что еще не решил, состоится ли дебют полузащитника Генриха Мхитаряна за "канониров" в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Суонси". 29-летний армянин пополил состав лондонцев 22 января, игра с клубом из Уэльса состоится 30 января.

– Я еще не решил, – цитирует Metro Венгера. – Определенно, мы примем решение в понедельник. Он готов играть, как и все остальные.

То, что он великолепный футболист, видно сразу. Я получше познакомился с ним за 2-3 дня, пока мы готовились и искали для него оптимальную позицию. Не похоже, что с этим возникнут какие-то проблемы.

Напомним, лондонцы после 24 туров премьер-лиги занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. В активе "Суонси", который располагается на 20-й строчке, 20 баллов.

Матч "Суонси" - "Арсенал" состоится 30 января. Начало игры - 22.45 по московскому времени.