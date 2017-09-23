Решение о возможной операции Погба будет принято на следующей неделе

Сроки восстановления полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остаются неизвестными, сообщает ESPN. Решение о возможной операции будет принято на следующей неделе.

24-летний хавбек должен отправиться в США для прохождения углубленного обследования и реабилитации. Напомним, что травму Погба получил в матче Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0). Ранее сообщалось о том, что у Погба повреждены мышцы и сухожилия левой ноги.

"Манчестер Юнайтед" является соперником ЦСКА в Лиге чемпионов. Армейцы сыграют с "Красными дьяволами" 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени.