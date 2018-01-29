"Ренн" договорился с "Вест Хэмом" о трансфере Сако

"Ренн" согласовал с "Вест Хэмом" трансфер нападающего Диафра Сако, сообщает Sky Sports. Французский клуб заплатит лондонцам 4,5 миллиона фунтов за переход нападающего. Еще 3,5 миллиона фунтов будут предусмотрены в качестве различных бонусов.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" приобретет нападающего "Краснодара" Федора Смолова в том случае, если Сако покинет команду. Сумма трансфера может составить 17 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел на клубном уровне 15 матчей, в которых он забил 11 голов и сделал четыре голевые передачи.