Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш перешел в "Суонси" на правах аренды, информирует официальный сайт английского клуба. Ранее сообщалось, что валлийцы возьмут португальца в аренду без права выкупа контракта. За это мюнхенцы получат 8 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, португалец перешел в "Баварию" в 2016 году из "Бенфики". Летом прошлого года он в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.
Welcome to @SwansOfficial, Renato Sanches... 🤝🙌– Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 августа 2017 г.
The @FCBayern midfielder joins us on a season-long loan: https://t.co/kXiTpqIdgw pic.twitter.com/fLCjIfSxYL