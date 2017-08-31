Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш перешел в "Суонси" на правах аренды, информирует официальный сайт английского клуба. Ранее сообщалось, что валлийцы возьмут португальца в аренду без права выкупа контракта. За это мюнхенцы получат 8 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, португалец перешел в "Баварию" в 2016 году из "Бенфики". Летом прошлого года он в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.