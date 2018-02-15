Рэмси может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что полузащитник Аарон Рэмси может пропустить финал Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Напомним, что валлиец получил травму паха и пропустит прошлую встречу команды против "Тоттенхэма".

– Его восстановление идет не так быстро, как мы думали, – цитирует Sky Sports Венгера. – Сейчас я не могу с уверенностью сказать, сыграет ли он в ответном матче против "Эстерсунда". Может быть он восстановится к игре с "Сити". Все будет зависеть от прогресса в ближайшие дни.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.