11:34 | ФУТБОЛ — Англия

Реми, арендованный "Кристал Пэлас" летом, сегодня впервые выйдет на поле

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Нападающий Лоик Реми сегодня проведет свой первый официальный матч в составе "Кристал Пэлас". Об этом сообщил главный тренер команды Сэм Эллардайс на пресс-конференции перед игрой 1/32 финала Кубка Франции против "Болтона" (18.00 по московскому времени). Тем не менее, футболист пока не готов играть все 90 минут. 

Напомним, Лоик Реми перебрался в "Кристал Пэлас" из "Челси" прошлым летом на правах аренды, но на одной из первых тренировок получил травму, поэтому пока не провел ни одной минуты на поле в составе новой команды.

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Материалы REN-TV

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