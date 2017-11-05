Рекордный гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Кристал Пэлас"

"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. Победу "шпорам" принес гол корейского форварда Сон Хын Мина. Для корейского нападающего этот мяч стал 20-м в премьер-лиге. Таким образом, он обошел экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Пак Джи Суна и стал самым результативным азиатским игроком в истории премьер-лиги.
После этого матча "Тоттенхэм" продолжает занимать третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити", у которого есть игра в запасе, составляет 5 баллов. "Кристал Пэлас" располагается на 20-й строчке (4 очка).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
11-й тур
"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" – 1:0 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 64.
"Тоттенхэм ": Гассанига, Фертонген, Роуз (Дэйвис, 90+2), Орье, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс (Дембеле, 46), Дайер, Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 77).
"Кристал Пэлас": Сперони, М.Сако, Данн, Уорд (Б.Сако, 76), Шлупп, Кабай, Миливоевич, Лофтус-Чик, Фосу-Менса, Таунсенд, Заа.
Предупреждения: Таунсенд, 45+2. Шлупп, 56.
Судья: Френд.
5 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/