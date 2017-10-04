Реднаппу предложили должность советника тренера в "Йовил Таун"

Знаменитый английский тренер Харри Реднапп может продолжить работу в "Йовил Таун", сообщает Reuters. 70-летнему специалисту предложили стать советником тренера команды Дарена Уэя.

Клуб связался с Реднаппом после того, как он был уволен из "Бирмингем Сити" в прошлом месяце.

– Я только начинаю свой путь в должности тренера, и у меня есть возможность позвать кого-то, как Харри, который смог бы поделиться со мной своим опытом, – сказал Уэй. – Нет никакого давления на Реднаппа, и речь пока не идет о долгосрочных обязательствах, но я был бы рад видеть его в нашем клубе.

Напомним, "Йовил Таун" выступает во второй английской лиге – четвертом по силе дивизионе страны. После 11 матчей чемпионата команда идет на 17-м месте в турнирной таблице, одержав три победы.