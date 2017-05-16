"Рединг" - первый финалист плей-офф за выход в премьер-лигу

"Рединг" пробился в финал плей-офф за выход в английскую премьер-лигу. В ответном полуфинальном матче клуб обыграл "Фулхэм" - 1:0. Единственный мяч с пенальти провел Янн Керморган. Первая игра двух бывших клубов Павла Погребняка завершилась вничью - 1:1.

В финале "Рединг" сыграет с победителем противостояния "Хаддерсфилд" - "Шеффилд Уэнсдей". Первая игра завершилась вничью (0:0), ответный поединок состоится 17 мая. Финал пройдет 29 мая на "Уэмбли".

Ранее в элитный английский дивизион напрямую пробились "Ньюкасл" и "Брайтон энд Хоув".

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Плей-офф

1/2 финала

Ответный матч

"Рединг" - "Фулхэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Керморган, 49 - с пенальти.