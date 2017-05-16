"Рединг" - первый финалист плей-офф за выход в премьер-лигу

"Рединг" пробился в финал плей-офф за выход в английскую премьер-лигу. В ответном полуфинальном матче клуб обыграл "Фулхэм" - 1:0. Единственный мяч с пенальти провел Янн Керморган. Первая игра двух бывших клубов Павла Погребняка завершилась вничью - 1:1.
В финале "Рединг" сыграет с победителем противостояния "Хаддерсфилд" - "Шеффилд Уэнсдей". Первая игра завершилась вничью (0:0), ответный поединок состоится 17 мая. Финал пройдет 29 мая на "Уэмбли".
Ранее в элитный английский дивизион напрямую пробились "Ньюкасл" и "Брайтон энд Хоув".
Первенство Англии
Чемпион-лига
Плей-офф
1/2 финала
Ответный матч
"Рединг" - "Фулхэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Керморган, 49 - с пенальти.
Cap. Morgan
Лёня, Лёня... впрочем как обычно
00:25
Thomas_Boy_
Звиняйте, Леонид Викторыч. Если бы вы следили за чемпионшипом так долго, как слежу я, ваши бы прогнозы были бы точнее.
00:07