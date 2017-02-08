"Рединг" обсудит продление контракта со Стамом в конце сезона

Технический директор "Рединга" Брайан Тевреден сообщил, что клуб проведет переговоры с главным тренером Япом Стамом по поводу нового контракта летом. Под руководством голландского специалиста, возглавившего команду в прошлом году, "роялс" после 30 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпион-лиги.

- Я очень хорошо знаю Япа, он похож на меня. - цитирует Sky Sports Тевредена. - Мы концентрируемся только на футболе. Решили провести переговоры по контракту позже, вернемся к ним в конце сезона.