15:19 8 февраля | ФУТБОЛ — Англия

"Рединг" обсудит продление контракта со Стамом в конце сезона

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Технический директор "Рединга" Брайан Тевреден сообщил, что клуб проведет переговоры с главным тренером Япом Стамом по поводу нового контракта летом. Под руководством голландского специалиста, возглавившего команду в прошлом году, "роялс" после 30 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпион-лиги.

- Я очень хорошо знаю Япа, он похож на меня. - цитирует Sky Sports Тевредена. - Мы концентрируемся только на футболе. Решили провести переговоры по контракту позже, вернемся к ним в конце сезона.

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Материалы REN-TV

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