"Реал" предлагает "МЮ" обменять Бэйла на Де Хеа

Мадридский "Реал" не оставляет попыток заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Как сообщает Dario Gol, испанцы предложили англичанам обмен: нападающий Гарет Бэйл отправится на "Олд Траффорд", а в обратном направлении проследует испанский вратарь манкунианцев. При этом "Реал" готов доплатить за эту сделку.

Сообщается, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью заинтересован в таком трансфере. В нынешнем сезоне Гарет Бэйл забил девять мячей и сделал четыре результативных паса в 18 играх за "Реал" во всех турнирах. В активе Де Хеа 17 "сухарей" в 30 встречах за "МЮ".