"Реал" нацелился на Коутинью

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает OK Diario. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Реал".

На приобретении игрока настаивает главный тренер мадридцев Зиндин Зидан. Специалист уверен, что 24-летний бразилец сумеет заменить Иско или Хамеса Родригеса.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы готовы к переговорам о продаже игрока. "Красные" намерены выручить за переход Коутинью за 75 миллионов евро. Сообщалось, что в подписании полузащитника также заинтересованы "ПСЖ" и "Барселона".