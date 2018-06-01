"Реал" купил лишь 3-х игроков при Зидане, потратив на них 70 миллионов евро

"Реал" за 2,5 года при главном тренере Зинедине Зидане купил только трех игроков - защитника Тео Эрнандеса, полузащитника Дани Себальоса и форварда Альвару Морату. За них всех были уплачены 70,5 миллиона евро.

Вчера, 31 мая, 45-летний Зидан подал в отставку, несмотря на контракт с "Реалом", рассчитанный до 2020 года. При французе мадридцы выиграл 9 трофеев, в том числе три подряд Лиги чемпионов.

Уйти по-французски. Зидан простился с "Реалом"