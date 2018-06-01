10:01 | Футбол — Англия

"Реал" купил лишь 3-х игроков при Зидане, потратив на них 70 миллионов евро

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"Реал" за 2,5 года при главном тренере Зинедине Зидане купил только трех игроков - защитника Тео Эрнандеса, полузащитника Дани Себальоса и форварда Альвару Морату. За них всех были уплачены 70,5 миллиона евро.

Вчера, 31 мая, 45-летний Зидан подал в отставку, несмотря на контракт с "Реалом", рассчитанный до 2020 года.  При французе мадридцы выиграл 9 трофеев, в том числе три подряд Лиги чемпионов.

Уйти по-французски. Зидан простился с "Реалом" 

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Трубадур

А вдруг...хотя, нет..Семака назначили...

10:27

igorx70

Манчини за год в Зените потратил больше,а результат вообще отрицательный.Придется еще потратится,чтобы разгрести авгиевы конюшни после этого топового итальянца.

10:18

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