21:50 | Футбол — Англия

Разбег Погба перед пенальти. Это надо видеть

Обсудить
3

Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба оригинальным способом исполнил пенальти в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (2:1). 25-летний француз долго разбегался, медленными шагами продвигаясь к мячу. 

Этот одиннадцатиметровый был отбит вратарем "ирисок" Джорданом Пикфордом, однако Погба сумел отличиться на добивании.

"Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. 

Манчестер Юнайтед - Эвертон

Все о чемпионате Англии - здесь

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...