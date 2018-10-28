Разбег Погба перед пенальти. Это надо видеть

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба оригинальным способом исполнил пенальти в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (2:1). 25-летний француз долго разбегался, медленными шагами продвигаясь к мячу.

Этот одиннадцатиметровый был отбит вратарем "ирисок" Джорданом Пикфордом, однако Погба сумел отличиться на добивании.

Pogba with the rebound 👏🏼👹⚽️ pic.twitter.com/y9WNwl1bVP – Man Utd Vids ⚽️ (@ManUtdTV) 28 октября 2018 г.

"Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

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