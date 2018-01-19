Райола заработает на переходе Санчеса в "МЮ" 12 миллионов фунтов

Агент нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса Мино Райола заработает на переходе его клиента в "Манчестер Юнайтед" 12 миллионов фунтов, сообщает Telegraph. По информации источника, сделка по переходу 29-летнего чилийца может быть оформлена уже сегодня, 19 января.

Ранее сообщалось, что зарплата Санчеса в "МЮ" составит 350 тысяч фунтов в неделю, или 18,2 миллиона фунтов в год. Ожидается, что его контракт с "красными дьяволами" будет рассчитан на 4,5 года.

Суммарно затраты "Манчестер Юнайтед" на переход Санчеса составят 180 миллионов фунтов. В рамках этой сделки "Арсенал" помимо денежной компенсации получит права на полузащитника Генриха Мхитаряна.