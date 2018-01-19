Райола заработает на переходе Санчеса в "МЮ" 12 миллионов фунтов

Агент нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса Мино Райола заработает на переходе его клиента в "Манчестер Юнайтед" 12 миллионов фунтов, сообщает Telegraph. По информации источника, сделка по переходу 29-летнего чилийца может быть оформлена уже сегодня, 19 января.
Ранее сообщалось, что зарплата Санчеса в "МЮ" составит 350 тысяч фунтов в неделю, или 18,2 миллиона фунтов в год. Ожидается, что его контракт с "красными дьяволами" будет рассчитан на 4,5 года.
Суммарно затраты "Манчестер Юнайтед" на переход Санчеса составят 180 миллионов фунтов. В рамках этой сделки "Арсенал" помимо денежной компенсации получит права на полузащитника Генриха Мхитаряна.
MadAlexSP
так 180 миллионов это его зарплата за 4,5 года + бонусы за достижения+стоимость перехода+стоимость Мхитаряна
18:57
vasiunchik
Согласен с Дядькой. Не дохера ли выходит 180 лямов + Генрих и это за чувака у которого контракт летом заканчивается...
12:36
Дядька
Как-то неконкретно изложено. Стоимость сделки 180 млн + Мхитарян или стоимость Мхитаряна входит в эти 180?
10:53