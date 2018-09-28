Райола в ноябре переговорит с "МЮ" по поводу Погба

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола в ноябре проведет встречу с руководством клуба, сообщает The Telegraph. Представитель игрока собирается обсудить будущее своего клиента. На этой неделе отношения француза с главным тренером Жозе Моуринью ухудшились, поэтому он был лишен капитанской повязки, после чего у них состоялся жесткий диалог на тренировочной площадке, попавший в объективы камер.

Погба вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году за 89 миллионов фунтов стерлингов, а Райола хочет встретиться с клубом, чтобы понять, готово ли руководства продать француза в январе или следующим летом.

Примечателен тот факт, что агент хочет подождать до ноября, чтобы убедиться, что Моуринью останется на своем посту.

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