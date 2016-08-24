18:59 24 августа | ФУТБОЛ — Англия

Райола предложил Балотелли "Эвертону"

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Агент форварда "Ливерпуля" Марио Балотелли Мино Райола старается как можно скорее найти новую команду для своего клиента. Как сообщает Sun, услуги 25-летнего итальянца сегодня были предложены "Эвертону". Ранее в СМИ появилась информация, что также предложение приобрести игрока получил "Нант". Сам же Балотелли хотел бы вновь поработать с Жозе Моуринью, поэтому надеется перебраться в "Манчестер Юнайтед"​.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Marchello1980

А Райола жадный..Я думал он после комиссионных за Погба уже отдыхает)))

11:23 25 августа

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