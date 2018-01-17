11:15 | Футбол — Англия

Райола хочет, чтобы у Мхитаряна в "Арсенале" была зарплата Санчеса

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Журналист Calciomercato Маттео Педрози рассказал о том, почему затягивается обмен между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". По его словам, агент хавбека "МЮ" Генриха Мхитаряна Мино Райола хочет, чтобы у его клиента была такая же зарплата, как и у Алексиса Санчеса в лондонском клубе.

"Райола замедляет процесс, настаивая на том, чтобы его клиент получал зарплату в "Арсенале" на уровне Санчеса. Алексис уже согласовал личный контракт с "МЮ", но ему надо дождаться решения Райолы", - написал Педрози на своей странице в Твиттере.

 
 
     
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    КОММЕНТАРИИ (1)
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    Manted

    по почкам райоле,такую зп как у Санчеса заслужить еще надо игрой!

    13:02