Райан Гиггз: "Верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона"

Известный в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красные дьяволы" финишируют в первой четверке по итогам сезона.

- Я верю в то, что "МЮ" займет место в первой четверке по итогам сезона, - приводит слова Гиггза Sky Sports. - Все дело в инерции. Если в этой части сезона у команды есть серьезная инерция, ее трудно остановить. В субботу "Челси" сыграет с "Арсеналом" в гостях, а мы примем "Брайтон", так что, нам будет проще подобраться к "синим". Месяц назад перед "Манчестером" не было цели финишировать в четверке, но сейчас все изменилось. Судя по тому, как играет команда, эта задача вполне выполнима. Вместо того, чтобы смотреть через плечо, мы смотрим вверх, и это приятно.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Оле Гуннара Сульшера набрала 41 очко.

В субботу, 19 января, "Манчестер Юнайтед" принимает на "Олд Траффорд" "Брайтон". Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

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