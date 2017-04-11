Райан Гиггз: "У "МЮ" зависимость от Ибрагимовича"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что сейчас команда очень зависит от форварда Златана Ибрагимовича. В нынешнем сезоне швед забил уже 28 мячей.

– Команда у "МЮ" неплохая, хорошо работает в обороне, активна в атаке, – цитирует Daily Mail Гиггза. – Но случается потеря концентрации, а также есть сильная зависимость от Ибрагимовича.

Джесси Лингард, например, должен набирать больше очков по системе "гол + пас". Атакующий игрок его формации обязан добиваться двузначных показателей: 10 – 12 голевых передач. Я знаю, что он может этого добиться.