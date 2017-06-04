Райан Гиггз: "С Кэрриком было всегда легко на поле и в раздевалке"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что ему очень нравилось играть с полузащитником Майклом Кэрриком, который с 2006 года выступает за английский клуб. Сегодня на "Олд Траффорд" состоится благодарственный матч в честь 35-летнего хавбека.

– Играя как с Майклом, так и против него, ты понимаешь, какой он отличный игрок, – цитирует пресс-служба клуба Гиггза. – Лично мне было очень легко с ним на поле. Он всегда делал правильный пас, и у него было такое успокаивающее влияние на окружающих как на поле, так и в раздевалке. Мы вместе занимались йогой, он отличный профессионал. Майкл присоединился к клубу, а "Юнайтед" выиграл трофеи – он был особенным игроком и полностью заслуживает этот особенный матч.