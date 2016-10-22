Райан Гиггз: "Не верю, что спад "МЮ" после ухода Фергюсона был неизбежен"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что спад его команды в 2013 году после ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона не был неизбежным. Также он раскритиковал Дэвида Мойеса за неправильный подход в работе с "МЮ".

– Не верю, что спад "Манчестер Юнайтед" после ухода Алекса Фергюсона был неизбежен, – написал Гиггз в своей колонке на Telegraph. – Мы выиграли премьер-лигу с преимущество в 11 очков. В составе было много лидеров и отличных игроков. Да, Рио Фердинанд, Неманья Видич и даже Патрис Эвра подходили к концу своей карьеры, но при правильном подходе их аккуратно и поэтапно можно было заменить на молодых и голодными игроков с менталитетом победителей.

Вместо этого в первое трансферное окно Дэвид Мойес сделал все иначе. Я не виню его. Он пришел в "МЮ" без каких-либо знаний о том, как команда работала, когда некоторым игрокам нужен отдых, кто был лидером, кому надо делать упреки, а кого надо поощрять. Те из нас, кто пережил все это могли помочь ему немного, но тренер может получить все эти знания лишь в течение долгого времени.

Подписание Маруана Феллаини под занавес трансферного окна стало лишь одной крупной сделкой клуба летом, хотя "МЮ" нуждался в двух или трех больших игроках. Тогда стало ясно, что что-то идет не так. Вспомнилось подписание Димитара Бербатова, но на этот раз все было по-другому. На этот раз было больше паники. Тем не менее, стоит отметить, что тренировки под руководством Мойеса были превосходны. Все игроки наслаждались ими. Однако, возможно, что-то еще было потеряно с уходом Фергюсона, который был больше, чем просто тренер.