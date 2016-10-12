11:56 | ФУТБОЛ — Англия

Райан Гиггз: "Мне немного жаль Руни"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что нападающий команды Уэйн Руни сможет найти свое место в основном составе. Форвард выпал из стартового состава "МЮ" и сборной Англии.

– Я вижу в Руни игрока, который переживает переходный период, – цитирует ITV Гиггза. – Я прошел через это, когда мне было 29 или 30 лет. Тогда я был вингером, но мои физические данные уже вынуждали что-то менять в игре. Мне немного жаль Руни. В прошлом сезоне он играл более глубоко, теперь его опять переместили. Вероятно, он немного запутался. Но он может вернуться, работая на тренировках. Я не думаю, что его стоит привязывать к конкретной позиции. Ему хватит таланта и опыта играть на многих.

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