Райан Гиггз: "Мне немного жаль Руни"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что нападающий команды Уэйн Руни сможет найти свое место в основном составе. Форвард выпал из стартового состава "МЮ" и сборной Англии.

– Я вижу в Руни игрока, который переживает переходный период, – цитирует ITV Гиггза. – Я прошел через это, когда мне было 29 или 30 лет. Тогда я был вингером, но мои физические данные уже вынуждали что-то менять в игре. Мне немного жаль Руни. В прошлом сезоне он играл более глубоко, теперь его опять переместили. Вероятно, он немного запутался. Но он может вернуться, работая на тренировках. Я не думаю, что его стоит привязывать к конкретной позиции. Ему хватит таланта и опыта играть на многих.