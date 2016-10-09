Райан Гиггз: "Меня с детства учили не любить "Ливерпуль"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз подчеркнул, что никогда не возглавит "Ливерпуль". Валлийца слухи уже сватали ранее в "Суонси", "Кардифф" и "Астон Виллу".

– "Ливерпуль"? Нет. Не хочу показать неуважение, но этого не будет точно, – цитирует ITV Гиггза. – В 7 лет я переехал из Кардиффа в Салфорд и меня уже там хорошо научили не любить "Ливерпуль". Для меня "Ливерпуль" всегда был самым большим соперником. Это фантастический клуб, но соперничество с ним слишком велико было, чтобы теперь я мог его возглавить.