21:40 | ФУТБОЛ — Англия

Райан Гиггз: "Меня с детства учили не любить "Ливерпуль"

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Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз подчеркнул, что никогда не возглавит "Ливерпуль". Валлийца слухи уже сватали ранее в "Суонси", "Кардифф" и "Астон Виллу".

– "Ливерпуль"? Нет. Не хочу показать неуважение, но этого не будет точно, – цитирует ITV Гиггза. – В 7 лет я переехал из Кардиффа в Салфорд и меня уже там хорошо научили не любить "Ливерпуль". Для меня "Ливерпуль" всегда был самым большим соперником. Это фантастический клуб, но соперничество с ним слишком велико было, чтобы теперь я мог его возглавить.

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