17:38 | ФУТБОЛ — Англия

Райан Гиггз: "Мата заслужил доверие Жозе Моуринью"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэльса, самый титулованный игрок в истории британского футбола Райан Гиггз высказал мнение о том, что хавбек "Красных дьяволов" Хуан Мата заслужил доверие португальского специалиста Жозе Моуринью. По словам Гиггза, главный козырь испанского игрока заключается в том, что вокруг него всегда создается активность на поле.

– Мата заслужил доверие главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, – приводит Sky Sports слова Гиггза. – Он очень хороший игрок и блестящий профессионал. Главный козырь Маты заключается в том, что  вокруг него всегда создается эффективность на поле. Когда рядом есть Валенсия, скоростной Рэшфорд, энергичный Эррера и мощный Погба, испанцу играть очень комфортно, у него появляется широкий набор возможностей. Позиция Маты – "десятка", но он слишком долго играл на фланге в "Челси".

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Материалы REN-TV

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