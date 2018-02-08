Райан Гиггз: "Кейн мог бы покинуть "Тоттенхэм" ради "Реала"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен перейти в "Реал". Ранее мадридский клуб интересовался форвардом, но тот предпочел остаться в "Тоттенхэме".

– Когда ты что-то выигрываешь со своим родным клубом, это особенные чувства, – цитирует Sky Sports Гиггза. – Конечно, такая возможность привлекает многих. Особенно если работаешь с отличным тренером. Но Кейн все-таки мог бы покинуть "Тоттенхэм" ради "Реала". Как сделал Бэйл, который в итоге выиграл трижды Лигу чемпионов.