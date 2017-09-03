Райан Гиггз: "Для победы в Англии нужен хороший вратарь, но есть ли он у "Ливерпуля"?

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил уверенность в том, что "Ливерпуль" будет бороться за чемпионство в Англии. При этом специалист отметил, что вратарская позиция в клубе вызывает вопросы.

– До начала сезона я не рассматривал "Ливерпуль" в качестве претендента на титул. Они подписали хороших футболистов и сохранили Коутинью, а это мотивирует, – приводит Sportsmole слова Гиггза. – Но для победы в лиге нужен хороший вратарь. При этом всем интересно, есть ли он в составе мерсисайдцев?

Это был единственный вопрос, который интересовал меня. Но я изменил мнение после их работы на трансферном рынке. Думаю, они будут вести борьбу за титул.