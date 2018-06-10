Райан Гиггз: "Благодаря соцсетям каждый подросток знает о жизни футболистов практически все"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением, как изменился футбол по сравнению с началом девяностых, когда он начинал карьеру игрока.

- По сравнению с тем временем, когда я только начинал, наш вид спорта стал более популярным, - цитирует RT Гиггза. - Сегодня матчи показывают по телевизору едва ли не каждый день. И это замечательно. Кроме того, пресса намного пристальнее следит за футболистами. А благодаря появлению социальных сетей каждый подросток сегодня знает о нашей жизни практически всё. Игроки стали более открытыми и доступными для общения.