Райан Бабел: "Если бы мне в 20 лет удалось поработать с Юргеном Клоппом, я был бы лучше, чем сейчас"

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабел, ранее игравший в "Ливерпуле", предположил, что под руководством Юргена Клоппа он смог бы раскрыться по-другому. Футболист утверждает, что ему пришлось начать свою карьеру "с чистого листа".

– На протяжении своей карьеры вы принимаете много разных решений – цитирует Sky Sports Бабела. – Бывает, вы ошибаетесь, и вам приходится начинать все сначала. Это то, чем я занимался последние годы, когда пропал с ваших радаров. Но теперь я вернулся и сейчас просто пытаюсь насладиться футболом.

Я думаю, что нынешний тренер "Ливерпуля" много работает со своими игроками и пытается сделать их лучше. Думаю, если бы мне в 20 лет удалось поработать с Клоппом, я был бы лучше, чем сейчас.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий забил три мяча и отдал одну голевую передачу в восьми матчах во всех турнирах.