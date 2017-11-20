Райан Бабел: "Английский футбол – не для всех"

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабел, ранее игравший в "Ливерпуле", заявил, что не был готов к переходу в премьер-лигу. Также 31-летний футболист отметил, что любит играть в тактический футбол, а британский стиль ему не подошел.

– Английский футбол – не для всех, – цитирует Sky Sports Бабела. – Вам нужно иметь хорошую дыхалку и много сил для этого чемпионата. Это коснулось и меня, в тот момент (когда игрок был в "Ливерпуле". – Прим. "СЭ") я не был к этому готов. Я не могу закрепиться в команде, стиль которой меня не устраивает. Мне больше всего нравится играть в тактический футбол, а не просто вперед-назад. Это не моя игра. Если команда не подходит мне по стилю, не думаю, что я мог бы там закрепиться. Я должен быть реалистом.

У вас может быть команда, которая стоит сотни миллионов, но если вы выбираете плохую тактику, вы не сможете выиграть титулы. В премьер-лиге каждый сезон "выстреливают" разные команды, сначала – "Суонси", показывавший очень хороший футбол, потом – "Саутгемптон". Время от времени тренер должен принимать верные решения.

В премьер-лиге Бабел принял участие в 91 матче, в которых отметился 13 голами. Примечательно, что свой первый гол за "Ливерпуль" он забил своей нынешней команде – "Бешикташу".