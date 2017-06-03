Раванелли хочет возглавить "Мидлсбро"

Экс-игрок "Мидлсбро" Фабрицио Раванелли заявил, что хотел бы стать новым главным тренером своей бывшей команды. 48-летний итальянец предложил председателю английского клуба Стиву Гибсону связаться с ним по этому поводу.

- Я был очень разочарован тем, что "Мидлсбро" вылетел из премьер-лиги, - цитирует PA Sport Раванелли. - Теперь важно начать все с нуля. Клуб должен показать амбиции, потому что у "Миддлсбро" есть все для того, чтобы быть в первой десятке премьер-лиги. Мне понравилась бы идея возглавить команду. Если бы Стив Гибсон позвонил мне, то обсудили бы это. Чемпион-лига - хорошая лига с множеством качественных команд.