Расписание очных матчей топ-клубов чемпионата Англии на сезон-2018/19

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата страны на сезон-2018/19. Действующий чемпион "Манчестер Сити" в первом туре на выезде сыграет с "Арсеналом".
Расписание других очных матчей топ-клубов:
18 августа 2018 года. "Челси" – "Арсенал";
25 августа 2018 года. "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм";
15 сентября 2018 года. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль";
29 сентября 2018 года. "Челси" – "Ливерпуль";
6 октября 2018 года. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити";
20 октября 2018 года. "Челси" – "Манчестер Юнайтед";
27 октября 2018 года. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити";
3 ноября 2018 года. "Арсенал" – "Ливерпуль";
4 декабря 2018 года. "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал";
8 декабря 2018 года. "Челси" – "Манчестер Сити";
15 декабря 2018 года. "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед";
29 декабря 2018 года. "Ливерпуль" – "Арсенал";
1 января 2019 года. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль";
12 января 2019 года. "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед";
19 января 2019 года. "Арсенал" – "Челси";
2 февраля 2019 года. "Манчестер Сити" – "Арсенал";
9 февраля 2019 года. "Манчестер Сити" – "Челси";
23 февраля 2019 года. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль";
9 марта 2019 года. "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед";
30 марта 2019 года. "Ливерпуль" – "Тоттенхэм";
13 апреля 2019 года. "Ливерпуль" – "Челси";
20 апреля 2019 года. "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм";
27 апреля 2019 года. "Манчестер Юнайтед" – "Челси";