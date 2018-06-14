Расписание очных матчей топ-клубов чемпионата Англии на сезон-2018/19

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата страны на сезон-2018/19. Действующий чемпион "Манчестер Сити" в первом туре на выезде сыграет с "Арсеналом".

Расписание других очных матчей топ-клубов:

18 августа 2018 года. "Челси" – "Арсенал";

25 августа 2018 года. "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм";

15 сентября 2018 года. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль";

29 сентября 2018 года. "Челси" – "Ливерпуль";

6 октября 2018 года. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити";

20 октября 2018 года. "Челси" – "Манчестер Юнайтед";

27 октября 2018 года. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити";

3 ноября 2018 года. "Арсенал" – "Ливерпуль";

4 декабря 2018 года. "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал";

8 декабря 2018 года. "Челси" – "Манчестер Сити";

15 декабря 2018 года. "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед";

29 декабря 2018 года. "Ливерпуль" – "Арсенал";

1 января 2019 года. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль";

12 января 2019 года. "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед";

19 января 2019 года. "Арсенал" – "Челси";

2 февраля 2019 года. "Манчестер Сити" – "Арсенал";

9 февраля 2019 года. "Манчестер Сити" – "Челси";

23 февраля 2019 года. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль";

9 марта 2019 года. "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед";

30 марта 2019 года. "Ливерпуль" – "Тоттенхэм";

13 апреля 2019 года. "Ливерпуль" – "Челси";

20 апреля 2019 года. "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм";

27 апреля 2019 года. "Манчестер Юнайтед" – "Челси";