Расходы европейских клубов на трансферы выросли вдвое

Расходы 700 клубов высших футбольных лиг Европы на трансферы игроков с 2014 по 2017 год выросли в два раза, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет УЕФА.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.

Как отмечается в отчете, в первые семь лет расходы на трансферы держались примерно на одном уровне, но с 2014 по 2017 год выросли вдвое.

"Столь резкий скачок стоимости игроков затронул все сегменты трансферного рынка, причем с 2014 года цены на высококлассных игроков повышались медленнее, чем на игроков средней и низшей ценовых категорий", - говорится в отчете.