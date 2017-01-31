Раноккиа, которым интересовался "Зенит", продолжит карьеру в "Халл Сити"

Защитник "Интера" Андреа Раноккия подписал контракт с "Халл Сити". 28-летний футболист будет выступать в Англии на правах аренды.
Напомним, что интерес к футболисту проявлял "Зенит". Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико Кришито. Позже появилась информация о том, что футболист "Интера" отказался от сделки с питерцами.
📑 | We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE– Hull City (@HullCity) 31 января 2017 г.
shpasic
а Зенит всё ещ интересуется, как там Раннокья в предпоследнем клубе Англии?
15:47
Урфин Джюс
Чувак выбрал футбол. Достойно уважения!
15:41
bep77
Вот и ладно!
14:51