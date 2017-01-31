Раноккиа, которым интересовался "Зенит", продолжит карьеру в "Халл Сити"

Защитник "Интера" Андреа Раноккия подписал контракт с "Халл Сити". 28-летний футболист будет выступать в Англии на правах аренды.

Напомним, что интерес к футболисту проявлял "Зенит". Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико Кришито. Позже появилась информация о том, что футболист "Интера" отказался от сделки с питерцами.