14:32 | ФУТБОЛ — Англия

Раноккиа, которым интересовался "Зенит", продолжит карьеру в "Халл Сити"

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Защитник "Интера" Андреа Раноккия подписал контракт с "Халл Сити". 28-летний футболист будет выступать в Англии на правах аренды.

Напомним, что интерес к футболисту проявлял "Зенит"Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико КришитоПозже появилась информация о том, что футболист "Интера" отказался от сделки с питерцами.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

а Зенит всё ещ интересуется, как там Раннокья в предпоследнем клубе Англии?

15:47

Урфин Джюс

Чувак выбрал футбол. Достойно уважения!

15:41

bep77

Вот и ладно!

14:51

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