17:23 | ФУТБОЛ — Англия

Раньери запретил игрокам "Лестера" есть гамбургеры после игр

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери решил ужесточить режим в команде. Как сообщает The Mirror, итальянский специалист даже запретил своим футболистам есть гамбургеры, что раньше было принято делать в "Лестере" после игр. В комплекс мер по повышению дисциплины вошли и другие ограничения.

Напомним, что после 24 туров премьер-лиги "Лестер" занимает 16 место в турнирной таблице.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Теперь только малосольные огурчики с сосисками под водочку...(

17:35

П_о_в_а_р

Садист.

17:35

shpasic

только пиццу!

17:31

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