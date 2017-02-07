Раньери запретил игрокам "Лестера" есть гамбургеры после игр

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери решил ужесточить режим в команде. Как сообщает The Mirror, итальянский специалист даже запретил своим футболистам есть гамбургеры, что раньше было принято делать в "Лестере" после игр. В комплекс мер по повышению дисциплины вошли и другие ограничения.

Напомним, что после 24 туров премьер-лиги "Лестер" занимает 16 место в турнирной таблице.