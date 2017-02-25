Раньери в последний раз посетил базу "Лестера"

Бывший главный "Лестера" Клаудио Раньери в последний раз прибыл на клубную базу. Итальянский специалист привел "Лестер" к первому в истории чемпионству в сезоне-2015/16, а 23 февраля был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Сегодня экс-наставник "лис" посетил клубную базу, чтобы забрать свои вещи.

– Эмоциональное прощание? Нет, все было нормально, – цитирует Daily Mail Раньери. – Я ни с кем не говорил, лишь хочу сказать спасибо фантастическим болельщикам команды.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Понятно, что изначально было не самое лучшее настроение, потому что мы с командой сотворили большую историю, которую будет сложно повторить. Но я надеюсь, что у "Лестера" это получится.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери