Раньери посетил тренировочную базу "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте вчера на тренировочной базе клуба в Кобхэме встретился с экс-наставником "Лестера" Клаудио Раньери. Итальянский специалист был рад встретиться со своим соотечественником и обсудить работу в Англии.

- Клаудио – мой хороший друг, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально – спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы ещё раз увидимся с ним в нынешнем сезоне. Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались. Он – мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.