Раньери отказался возвращаться в "Лестер"

Руководство "Лестера" рассчитывало, что Клаудио Раньери сменит на посту главного тренера команды Крэйга Шекспира, сообщает Corriere dello Sport. Но итальянец ответил отказом на это предложение.

Ранее Раньери уже работал с "лисами" в период с 2015 по 2017 год, приведя их в сезоне-2015/16 к чемпионству в премьер-лиге. Шекспир в эти годы был помощником итальянца.

В настоящий момент 66-летний специалист руководит "Нантом", который после 11-го тура занимает 5-е место в лиге 1 и всего на 5 очков отстает от второго места.