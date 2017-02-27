16:47 | ФУТБОЛ — Англия

Раньери отказался от работы в Италии и Китае ради чемпионата Англии

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Агент экс-наставника "Лестера" Клаудио Раньери Стив Катнер заявил, что его клиент уже получил несколько предложений от клубов из чемпионата Италии и Китая. Специалист был уволен после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) за неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. В турнирной таблице премьер-лиги "Лестер" идет на 18-м месте.

– Команды Италии и Китая проявляют интерес к Клаудио, – цитирует talkSPORT Катнера. – Но его приоритетом является возвращение в чемпионат Англии. Он приступит к работе сразу, как поступит предложение от команды.

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Материалы REN-TV

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