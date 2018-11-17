Раньери обещал мотивировать игроков "Фулхэма" бургерами

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери пошутил по поводу того, как будет мотивировать команду, вспомнив о своем чемпионском опыте в "Лестере". Там он угощал команду пиццей всякий раз, когда матч проходил без пропущенных мячей.

– Тут мне придется пообещать нечто еще, – цитирует The Guardian Раньери. – Пиццы явно будет недостаточно. Лучше буду водить всех в "Макдоналдс"! Да, надеюсь, что мне очень скоро придется покупать всем большие бургеры в "Макдоналдс".

"Фулхэм" пропускает очень много мячей. А для итальянских тренеров очень важно не пропускать. Но мне также нужен боевой дух. Я хочу, чтобы команда билась всякий раз, когда теряет мяч, чтобы она боролась за его возвращение.