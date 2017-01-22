08:18 22 января | ФУТБОЛ — Англия

Раньери готов угостить пиццей игроков "Лестера" за серию без пропущенных мячей

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери пообещал угостить команду бесплатной пиццей, если та выдаст серию матчей без пропущенных голов. В прошлом году он уже вознаграждал игроков таким образом за успешные серии.

– Я снова хочу обратиться к игрокам, если они хотят пиццу или что-нибудь еще, – цитирует A Bola Раньери. – Было бы здорово иметь четыре или пять матчей без пропущенных мячей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Stanislav1989

Увы, одной пиццы мало - игроки Лестера после чемпионства почувствовали себя богами и всего лишь какой-то чемпионат Англии для них теперь не мотивация.

20:53 22 января

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Материалы других СМИ