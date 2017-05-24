Раньери - главный кандидат на пост наставника "Кристал Пэлас"

Бывший наставник "Лестера" Клаудио Раньери называется главным кандидатом на пост тренера "Кристал Пэлас", сообщает Tuttomercatoweb. Напомним, что ранее нынешний наставник "Пэлас" Сэм Эллардайс объявил, что уходит в отставку. По итогам сезона клуб занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Отмечается, что руководство "Пэлас" уже связалось с Раньери и поинтересовалось у итальянского специалиста, заинтересован ли он в работе с клубом. В сезоне-2015/16 Раньери привел "Лестер" к первому в истории клуба чемпионскому титулу.