Рахим Стерлинг: "В детстве я был очень злым - убегал с поля в бешенстве, бросал камни в судей"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что в детстве был очень злым и эмоциональным, когда дело касалось футбола. Он также добавил, что с возрастом научился себя вести на поле.

– Говорят, в детстве вы очень эмоционально реагировали на любое поражение. Как это было?

- Я изменился. Если бы продолжал вести себя, как в детстве, получал бы красные в каждом матче, – приводит официальный сайт УЕФА слова Стерлинга. - Иногда убегал с поля в бешенстве, бросал камни в судей, меня дисквалифицировали. В общем, много чего делал. Я был очень злым парнем, очень эмоциональным, когда дело касалось футбола. Сейчас научился вести себя.

– Огромную роль в вашей карьере сыграла мама. Она продолжает давать вам подсказки, обсуждать игру после матчей?

- Да, она всегда старается вдохновить меня, но иногда после матчей перебарщивает. Так что теперь мне приходится ждать следующего дня, чтобы поговорить с ней, так как она реально думает, что могла бы быть футболистом.

22-летний Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, ранее он на протяжении трех лет играл за "Ливерпуль". В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех клубных турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.